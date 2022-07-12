Kastamonu'da selde kaybolan Recep Bakırcı'nın cansız bedeni Sinop'ta bulundu

Sinop sahilinde dün bulunan cesedin, 27 Haziran'da Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'ya ait olduğu tespit edildi.



Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde orman işçisi Recep Bakırcı, kayboldu.

16 gün önce yaşanan selde kaybolan Recep Bakırcı'nın cansız bedeni, günlerdir devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Sinop'ta bulundu.

Recep Bakırcı'nın cansız bedeni 16 gün sonra Sinop'ta bulundu.

Sinop-İnceburun mevkisinde bulunan Bakırcı'nın cansız bedeni ekiplerin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.



AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Recep Bakırcı için başsağlığı dilenerek, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.