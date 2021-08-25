Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin ardından evleri hasar görenler yurtlara yerleştirilmişti.

Antalya'dan bölgeye giden ve kendini doktor olarak tanıtan bir kişi yurda girerek bazı vatandaşları muayene etti.

Görevliler 20 yaşındaki gençten şüphelendi. Durum polise haber verildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden kişinin, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.

