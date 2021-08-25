Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı

Kastamonu'da selzedelerin kaldığı yurtta bir kişi, kendini doktor olarak tanıttı ve hastaları muayene etti. Gözaltına alınan sahte doktor, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.08.2021 - 13:59

Kastamonu'da selzedeleri muayene eden sahte doktor yakalandı

İlişkili Haberler

Bozkurt'ta sel sonrası araç mezarlığı

Bozkurt'ta sel sonrası araç mezarlığı

Bozkurt'taki sel: İçinde olduğu araç böyle sürüklendi

Bozkurt'taki sel: İçinde olduğu araç böyle sürüklendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin ardından evleri hasar görenler yurtlara yerleştirilmişti.

Antalya'dan bölgeye giden ve kendini doktor olarak tanıtan bir kişi yurda girerek bazı vatandaşları muayene etti.

Görevliler 20 yaşındaki gençten şüphelendi. Durum polise haber verildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden kişinin, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...