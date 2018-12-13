Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, hakaret, sesli yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret" iddialarıyla tutuklu yargılanan Vedat Y. ile tutuksuz yargılanan Muharrem S. katıldı.



Vedat Y, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.



Muharrem S. de annesi ve dedesinin hasta olduğunu, onların bakımlarını kendisinin yaptığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti sanıkları 9'ar yıl hapisle cezalandırdı. Sanıklardan Muharrem S. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kastamonu'da geçen yıl ocak ayında Vedat Y. ve Muharrem S'nin, H.N'nin konuşmasını ses kaydına alarak tehdit yoluyla para istediği öne sürülmüştü.

