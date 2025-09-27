Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 45 ruhsatsız tabanca, 78 tabanca şarjörü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira, 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.