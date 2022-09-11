Kastamonu'da silahlı 'kadın iç çamaşırı' kavgası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bahçeye düşen 'kadın iç çamaşırı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Olay, sabah saatlerinde Çamaltı köyünde meydana geldi. 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman B. (47) ve Hamit O. (33), iddiaya göre, en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O'ya (35) teslim etmek istedi.

Ev sahibi Serhat O. (35)

ÇAMAŞIRI GETİRENLERE SİNİRLENDİ



Serhat O, işçilerin çamaşırı eve getirmesine sinirlenip, tepki gösterdi.



Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat O, evden aldığı pompalı tüfekle işçilere ateş açtı.



Olayda yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Abdurrahman B. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Hamit O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serhat O. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.