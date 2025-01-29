Kastamonu’da sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Kastamonu’da hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmesi sebebiyle yoğun sis etkili oldu.



Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis, il merkezi, Kastamonu-İnebolu karayolu, Kastamonu-Taşköprü yolu başta olmak üzere birçok noktada da ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.