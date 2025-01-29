Kastamonu’da sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kastamonu’da hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmesi sebebiyle yoğun sis etkili oldu.
Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis, il merkezi, Kastamonu-İnebolu karayolu, Kastamonu-Taşköprü yolu başta olmak üzere birçok noktada da ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
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