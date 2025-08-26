Kastamonu'da talihsiz ölüm: Kestiği ağaç üzerine devrildi

Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

'nun Pınarbaşı ilçesinde ormanda kesim işinde çalışan Mehmet Çelikkıran'ın (67) üzerine kestiği ağaç devrildi.

Ağır yaralanan Çelikkıran, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

Çelikkıran'ın cenazesinin yarın öğlen namazını müteakiben Doğanyurt ilçesi Baldıran köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

