Kastamonu'da tarihi eser operasyonu

Bir istihbarattan yola çıkarak şüpheli M.K'nin tarihi eser sakladığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.



Ardından takibe alınan şüphelinin Seydiler ilçesindeki evi ile aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan sikke, mühür, yağdanlık ve kılıç bulundu.



Şüpheli gözaltına alındı.