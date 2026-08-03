Kastamonu'da tarlada insansız hava aracı bulundu
03.08.2026 00:12
IHA
Kastamonu'da tarlaya İHA düştü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada vatandaşlar tarafından insansız hava aracı bulundu. Araç, ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.
Olay, Taşköprü ilçesi Örhenli köyü Çanşa Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlaya insansız hava aracı (İHA) düştü. İHA'yı bulan tarla sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler incelemelerde bulundu. Daha sonra İHA incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.
İnsansız hava aracının iletişimin kopması neticesinde düştüğü değerlendiriliyor.