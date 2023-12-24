Kastamonu'da taşımalı eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'da taşımalı eğitime kar engeli

'da etkili olan nedeniyle taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

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