Kastamonu'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kuşlar, doğaya bırakıldı.

Kastamonu'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Jandarma, İnebolu Orman İşletme ve Çatalzeytin Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulunan ebabil, atmaca, martı ve baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekipleri tarafından yaralı bulunan balıkçıl ile diğer kuşlar, veteriner hekimlerce tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

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