Kastamonu’da tedavisi tamamlanan karaca, doğaya salındı

Kastamonu’da vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kastamonu’da tedavisi tamamlanan karaca, doğaya salındı

Kastamonu’nun Merkez ilçesine bağlı Terzi köyünde bir vatandaşın bahçesinde mahsur kalarak bitkin düşen yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile HAYDİ ekiplerince teslim alındı. Gerçekleştirilen ilk muayenesinde karacanın gözünde hafif yarası olduğu tespit edildi. Gerekli tedavinin ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, birkaç gün gözetim altında tutulmasının ardından DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğal yaşam alanına salındı.

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