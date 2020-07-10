Kastamonu'da "uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kastamonu'da bir uçağın denize düştüğüne yönelik ihbar ekipleri alarma geçirdi. Yapılan çalışmada ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Anadolu Ajansı 10.07.2020 - 14:25

Kastamonu'da "uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında ekipleri harekete geçiren "Karadeniz'e uçak düştüğü" ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde İnebolu üzerinde seyreden bir uçağın İskele Burnu mevkisi açıklarında düştüğü ihbarının yapılması üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri harekete geçti.

İnebolu Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik gemisi denize açılırken, diğer ekipler de karadan arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bir askeri arama kurtarma uçağının da bölgeye geldiği öğrenildi.

Bir süre sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...