Kastamonu’da uyuşturucu ile yakalanan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.

Kastamonu’da uyuşturucu ile yakalanan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Merkez ilçesinde C.A., E.A., N.T., B.C.T., A.G. ve C.Z.Ö. isimli şüphelilere ait araç, ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada sentetik ecza hapı, metamfetamin, kannabinoid ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İnebolu ilçesinde de İ.Ç. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada da sentetik ecza hapı, metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklandı. 2 şüpheli ise karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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