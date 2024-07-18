Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine Araç ilçesinde bir otomobil durduruldu. Otomobildeki K.Ç. ve V. N'nin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cide ilçesinde ise Ş.K'nin evinde yapılan aramada, kenevir ve kubar esrar ile ruhsatsız tüfek yakalandı.

Seydiler ilçesinde de Z.K'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kenevir ve kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da klima kavgası ölümle bitti

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel: Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda

Özel: Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda

Akraba kavgası Küçükçekmece'yi karıştırdı: 21 gözaltı

Akraba kavgası Küçükçekmece'yi karıştırdı: 21 gözaltı

Evin bahçesine giren pitbull, paniğe neden oldu

Evin bahçesine giren pitbull, paniğe neden oldu

Dini değerlere saldıran kişi gözaltında

Dini değerlere saldıran kişi gözaltında

Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

Minibüs üzerinde tehlikeli yolculuk

Emeklilerin öğrenci yurtlarında ücretsiz tatili başladı

Emeklilerin öğrenci yurtlarında ücretsiz tatili başladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...