Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'nda uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda iki şüpheli tutuklandı.

'da polis madde kullanan ve satan kişileri yönelik operasyon düzenledi.

Ş.C.B. ve S.S. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada, 1056 sentetik hap, 0,09 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

