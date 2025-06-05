Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu nitelikli 212 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...