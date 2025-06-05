Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu nitelikli 212 sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.