Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri tarafından madde imalatı ve ticareti yapan yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede tespiti yapılan Y.S. ve E.K. isimli şüphelilerin aracında arama yapıldı.

Aramada çok sayıda sentetik ecza hapı, sentetik kannabinoid ve kubar esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili Y.S. ve E.K. gözaltına alındı. İşlelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

