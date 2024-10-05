Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kastamonu’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda yaklaşık 94,3 gram metamfetamin, 0,91 gram kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ecstasy, 5 adet cam düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin 300 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5’i tutuklandı.

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