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Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: Bir tutuklama

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: Bir tutuklama

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan iki zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda çok sayıda , ruhsatsız tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirilmişti.

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