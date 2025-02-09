Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İnebolu ilçesinde B.K, A.E, M.A.Ç. ve B.Ç, kent merkezinde G.Ç. ile Tosya ilçesinde M.G'nin ikamet, araç ve üstlerinde arama yapıldı.

Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan G.Ç. ve M.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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