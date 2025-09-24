Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, 848 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, cep telefonu ve SIM kart ele geçirdi.



Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.