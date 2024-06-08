Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tespiti yapılan iki şüphelinin üstünde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada bin 397 adet sentetik ecza hapı, bir miktar metamfetamin maddesi ile 1 adet içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen araç sürücüsüne 33 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

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