Kastamonu'da yıldırım 6 evi yaktı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.



İlçenin Kovanören köyü Demirci Mahallesi'nde Ekrem Demir'in evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki Fatma, Bayram, Sevda, Mustafa ve Fatma Demir'in evlerine sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.



Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.



Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.



Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 6 evi etkilediğini söyledi.



Yangının yıldırım düşmesinden çıktığını düşündüklerini söyleyen Çakır, "Arkadaşlarımızın ifadesine göre bir yıldırım düşmesi sonucu ilk etapta bu yangının başladığını değerlendiriyoruz. Yangın dediğim gibi 6 evi etkiledi. 3 tanesi tamamen yandı, 3 tanesi de kısmen yandı. Bu evlerde 5 hane oturuyordu. 5'i de kardeşti. Allah'a çok şükür yangına köylü vatandaşlarımız seri bir şekilde müdahalesi ile herhangi bir can kaybı olmadı. Herhangi bir hayvan zayiatı da söz konusu olmadı." dedi.



Yangın zedelerin sorunlarını en kısa sürede çözeceklerini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın ilk etapta barınmayla alakalı sorununu çözmeye çalıştık. Yakınlarının yanı ve köy konağında konaklamalarını sağlayacağız. Daha sonra kaymakam bey ve AFAD müdürümüzle beraber gerekli çalışmaları yapıp kısmen zarar görmüş 3 evimizi vakıf ve hayırseverlerin imkanları ile onarımına süratli bir şekilde başlayacağız. İnşallah bir ay içerisinde 3 evimizi oturulabilir hale getireceğiz. Diğer yanan 3 evimizle ilgili de hasar tespit çalışmalarına yarın başlayacağız. Onların sorunlarını da biraz daha uzun vadede çözeceğiz. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız.