Kastamonu'da yangın: Ahşap ev küle döndü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesine bağlı Kolca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Yavru'ya ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

sırasında evde bulunan vatandaşlar son anda dışarı çıkarak alevlerden kurtuldu.

Yangın sırasında pencereden atlayan vatandaşlardan Hasan Yavru ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Cide ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

