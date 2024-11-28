Kastamonu'da yangın faciası: Baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı ahşap evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü, yangın evi ve alt katta bulunan ahırı sardı.

Evdeki bir kişi kendi imkanlarıyla evden çıktı ancak babası ve engelli kardeşi alevlerin arasında mahsur kaldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Ancak tamamen yanan evin enkazında Sabri Gizli ve engelli oğlu Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Evin alt katında bulunan ahırda 50 küçükbaş hayvan da telef oldu.