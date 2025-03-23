Kastamonu'da yangın: İki ev küle döndü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. Yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu Taşköprü'ye bağlı Samanlıören köyü Baltacı Mahallesi'ndeki ahşap evde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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