Kastamonu'da yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı.

Belediye çalışanları sokak kedisinin doğurduğu yapışık dördüz yavruları İnebolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdü. Kuyruklarından ve karnından birbirine yapışık olan kediler, yapılan operasyonla birbirinden ayrıldı. Operasyonun ardından sağlıklarına kavuşan yavru kediler, kendi başlarına hareket etmeye başladı.



Veteriner Coduroğlu, 4 yavru kedinin karın duvarlarından birbirlerine yapışık olduğunu belirterek, "Birbirlerine yapışık olduğu için de yürüyemiyorlardı. Anne kedi belki daha önce doğum yapmış olabilir. Artık kendi başlarına yürüyebiliyorlar. Yavruları birbirinden ayırmak için birinin bir bacağının bir kısmını aldık'' ifadelerini kullandı.