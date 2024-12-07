Kastamonu’da yasadışı yollarla temin edilen çok sayıda silah ele geçirildi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde jandarma ekiplerince yasadışı yollar temin edildiği tespit edilen çok sayıda silah ele geçirildi.

Kastamonu’da yasadışı yollarla temin edilen çok sayıda silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği ruhsatsız satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Daday ilçesinde E.B. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca fişeği ele geçirildi. 

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

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