Kastamonu'da yeni corona önlemi: Riskli illerden gelenler karantinaya alınacak

''Orta riskli'' iller grubundaki Kastamonu'da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca il merkezine girişlerde kontrol noktaları oluşturulması kararlaştırıldı.

Bu kontrol noktalarında normalleşme süreci kapsamında ''yüksek'' ve ''çok yüksek'' risk grubunda yer alan ilerden gelen, vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Kastamonu Valiliğince belirlenen yurtlara alınacak ve testlerinin negatif çıkmasının ardından belirttikleri adreste 10 günlük zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Ayrıca ateşi normal olan ve kentte ikamet etmeyenler de belirtecekleri adreste 10 gün zorunlu izolasyonda kalacak. İzolasyonda bulunanların takibi ise kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.

''Yüksek'' ve ''çok yüksek'' risk grubunda bulunan illerden eğitim ve turizm maksadıyla Kastamonu’ya gelenler ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirketlerin temsilcileri ile kamu görevini yürütenler, zorunlu karantina kapsamı dışında tutulacak.

Covid-19 testi pozitif çıkan vakalar ile yakın temaslı düşünülen kişilere de takip süreleri içinde semptomların gelişip gelişmediğine bakılmaksızın zorunlu olarak filyasyon ekiplerince test yapılacak.

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