Kastamonu'daki denetimlerde 75 kilogram at eti ele geçirildi

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti.

ETLERLE İLGİLİ İNCELEME YAPILDI

Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi. Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı.

AT ETİ ÇIKTI

Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan kişiler hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.