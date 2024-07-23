Kastamonu'daki orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü

Kastamonu'da dün kontrol altına alınan orman yangınının soğutma çalışmaları sona erdi.

Kastamonu'daki orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü
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Merkeze bağlı Alpagut köyü ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları bugün sona erdi.

Yangında yaklaşık 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alpagut köyü ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmiş, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatılmıştı.

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