Kastamonu'daki orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü

Merkeze bağlı Alpagut köyü ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları bugün sona erdi.
Yangında yaklaşık 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Alpagut köyü ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmiş, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatılmıştı.
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