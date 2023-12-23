Kastamonu'daki sel felaketinde DSİ asli kusurlu bulundu

Kastamonu'da 2021 yılında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme; Devlet Su İşleri'ni (DSİ) asli, Bozkurt Belediyesi'ni ise tali kusurlu buldu.

Kastamonu'daki sel felaketinde DSİ asli kusurlu bulundu

'daki sel felaketi davasında DSİ asli kusurlu bulundu.

7 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturduğu raporun ardından açılan dava yaklaşık 2 yıl sürdü.

İdare Mahkemesi, yargılama sürecinin sonunda mağdurları haklı buldu.

DSİ ve Bozkurt Belediyesi'nin selde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemesine karar verildi.

Bunun üzerine DSİ, tehiri icra ile tazminat kararını durdurdu.

Mağdurların yakınlarının iddiasına göre Bozkurt Belediyesi de hurda bir aracı mal varlığı şeklinde göstererek süreci yaklaşık 4 yıla kadar uzattı.

Sel mağdurları, DSİ ve Bozkurt Belediyesi’nin bu tutumundan vazgeçerek tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışların ardından Bozkurt'ta Ezine Çayı taşmıştı. Bozkurt'ta 65 kişi selde hayatını kaybetmişti.

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