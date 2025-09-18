Kastamonu'da müstakil evde yangın

Kastamonu'da müstakil evin çatısında yangın çıktı. Evin büyük kısmı yandı

Kastamonu'da müstakil evde yangın

'da Kuzyaka köyündeki müstakil evin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evin büyük bir bölümünü sardı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye Kastamonu Belediyesi ekipleri sevk edildi. , ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin büyük kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

