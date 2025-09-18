Kastamonu'da müstakil evde yangın

Kastamonu'da Kuzyaka köyündeki müstakil evin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evin büyük bir bölümünü sardı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin büyük kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.