Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından kasten adam öldürme suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Muş’un Bulanık ilçesinde yakalandı.

Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2022 yılında meydana gelen kasten öldürme suçundan hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Bulanık ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, “Yakalanan şahıs Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...