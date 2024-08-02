Katalog suçlar nedir? Katalog suç ne demek?

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor. İşte, katalog suçlar hakkında bilgiler...
KATALOG SUÇLAR NEDİR?
Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.
Kasten Öldürme
İntihara Yönlendirme
Göçmen Kaçakçılığı
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
Çocukların Cinsel İstismarı
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
Düşmanla İşbirliği Yapmak
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
İşkence
Müstehcenlik
Fuhuş
Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Yağma ve Nitelikli Yağma
Soykırım Suçu
Devlete Karşı Savaşa Tahrik
İnsan Ticareti Suçu
Nitelikli Yaralama
Ağırlaşmış Yaralama
Ağırlaşmış İşkence Suçu
Hırsızlık
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
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