Katar Emiri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Sani'yi Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.



Erdoğan, Türkiye'nin kendi milli güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve bunun süreceğini kaydetti.

