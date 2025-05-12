Katar Havayolları uçağının motoru havada arızalandı: Sabiha Gökçen'e tek motorla indi

Edinilen bilgiye göre; Katar Havayolları’nın Doha-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçak Bursa üzerinde seyir halindeyken bir motoru arıza nedeniyle durdu.

Hava Trafik kontrolörü ile irtibata geçen uçağın pilotu acil durum deklere etti. Bursa üzerinde bir süre tur atan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş için alçalmaya başladı.

Bu sırada Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ait Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ve sağlık ekipleri pistte hazır beklediler.