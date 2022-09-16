Katar ile askeri anlaşma yürürlükte

Katar Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları ve personelin Türkiye'de konuşlanmasına dair anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma uyarınca; Katar'a ait 36 jet ve 250 askeri personel Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek askeri üslerde konuşlanabilecek.  Anlaşma 5 yıl yürürlükte olacak.

Haberler - NTV Haber 16.09.2022 - 10:51

Katar ile askeri anlaşma yürürlükte
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Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları ve personelin 'de konuşlanmasına ilişkin anlaşma 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KATAR'A AİT 36 JETLE 250 PERSONEL TÜRKİYE'DE KONUŞLANABİLECEK

’a ait 36 jet ve 250 askeri personel Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek askeri üslerde konuşlanabilecek.

Anlaşma uyarınca Katar’ın uçaklarının eğitim uçuşu sırasında uçuş kolunda bir Türk hava aracı bulunacak.

KATAR UÇAKLARININ TÜM FAALİYETLERİ TÜRKİYE'NİN İZNİNE TABİ OLACAK

uçaklarındaki fotoğraf, keşif ve istihbarata yönelik elektronik teçhizat ve sensörler, izin vermediği sürece kapalı konumda tutulacak.

Askeri hava araçlarının tüm faaliyetleri Türkiye’de yetkili makamların ön onayına bağlı olacak. Anlaşma 5 yıl boyunca yürürlükte olacak.

Katar ile Türkiye arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü de 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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