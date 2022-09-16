Katar ile askeri anlaşma yürürlükte

Katar Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları ve personelin Türkiye'de konuşlanmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KATAR'A AİT 36 JETLE 250 PERSONEL TÜRKİYE'DE KONUŞLANABİLECEK

Katar’a ait 36 jet ve 250 askeri personel Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek askeri üslerde konuşlanabilecek.



Anlaşma uyarınca Katar’ın uçaklarının eğitim uçuşu sırasında uçuş kolunda bir Türk hava aracı bulunacak.

KATAR UÇAKLARININ TÜM FAALİYETLERİ TÜRKİYE'NİN İZNİNE TABİ OLACAK



Katar uçaklarındaki fotoğraf, keşif ve istihbarata yönelik elektronik teçhizat ve sensörler, Türkiye izin vermediği sürece kapalı konumda tutulacak.



Askeri hava araçlarının tüm faaliyetleri Türkiye’de yetkili makamların ön onayına bağlı olacak. Anlaşma 5 yıl boyunca yürürlükte olacak.



Katar ile Türkiye arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.