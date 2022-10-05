Katar tezkeresi Meclis'ten geçti (TSK'ya Dünya Kupası görevi)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Katar tezkeresi Meclis'ten geçti (TSK'ya Dünya Kupası görevi)

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TSK unsurlarının Katar'da görev almasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM de kabul edildi. Tezkerenin süresi 6 ay olacak.

Tezkere ile birlikte TSK, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında  Katar'da düzenlenecek 'nın güvenliği için Mehmetçik de görev alacak.

NTV'nin edindiği bilgilere göre TSK, Kara ve Deniz unsurlarından oluşan müşterek bir kuvvetle Katar'da olacak. Türk donanmasından bir korvet Doha açıklarında görev yapacak.

SAT VE SAS KOMANDOLARI DA GİDECEK

Türk korvetinin mürettabatı arasında su altı taarruz ve su altı savunma timleri de terör tehdidine karşı görev yapacak.

KATAR'DAKİ ÜSSE KONUŞLANACAK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan timler de ’nin Katar'daki askeri üssü El Rayyan'da konuşlanacak. O askerler arasında Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit (KBRN) timleri de olacak.

TÜRK POLİSİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Dünya Kupası için Türk Polisi de görev yapacak. Geçici görevlendirme ile Katar’a gidecek 3 bin 500 polis, turnuva süresince başta müsabakaların oynanacağı stadyumlar ile takımların konaklayacağı otellerin güvenliğini sağlayacak.

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