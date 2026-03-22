Katar'da helikopter düştü: Bir TSK personeli ve iki ASELSAN teknikeri şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar’da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde üç Türk personelin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN’da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ASELSAN’ın başı sağolsun. Katar Silahlı Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz.”