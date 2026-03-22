Katar'da helikopter düştü: Bir TSK personeli ve iki ASELSAN teknisyeni şehit

MSB'den, Katar’da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikoptere ilişkin açıklama geldi.

Kazada helikopterdeki bir TSK personeli ile iki ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinin, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin dün akşam ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayıp denize düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan arama kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada, helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile iki ASELSAN personeli teknisyen şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni, Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne, ASELSAN'a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

ANKARA'DAN ART ARDA TAZİYE MESAJLARI

Acı haberin ardından Ankara'dan art arda taziye mesajları geldi.

ÖMER ÇELİK: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN’da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ASELSAN’ın başı sağolsun. Katar Silahlı Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

BURHANETTİN DURAN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN’dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

BAKAN GÜRLEK: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katar'da helikopter kazasında şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN KACIR: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da taziye mesajında “Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, Katar Silahlı Kuvvetleri personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ASELSAN personellerimizin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Katar Silahlı Kuvvetleri ile kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: ACIMIZ BÜYÜK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Katar'da helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.