Katar'da mahsur kalan Türk sporcular döndü

Kuşadası'nda faaliyet gösteren amatör spor kulübü Küçükada Spor, Katar Aspire Akademi'nin davetiyle futbol turnuvasına katılmak üzere 25 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan turnuva, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından iptal edilirken, İran'ın karşı saldırıya geçmesi sonrasında bölgenin hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.



RİYAD'DAN UÇTULAR



Uçuşların iptal olması sebebiyle Doha'da 12 gün mahsur kalan Türk kafilesi, gerekli izinlerin alınmasının ardından dün saat 15.00'te Aspire Akademi tesislerinden ayrılarak otobüsle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Türkiye'nin Doha'daki yetkilileri ve Katarlı bürokratlar tarafından uğurlanan kafile, yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından Riyad'a ulaştı. Bugün sabah saat 06.30'da Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a hareket eden Türk sporcular, daha sonra uçakla İzmir'e geldi. Türk topraklarına ulaşan kafile, daha sonra karayolu ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı. Kulüp tesislerinde sporcuları karşılayan aileler, çocuklarına sarılarak büyük sevinç yaşadılar. Aileler, kafilenin sağ salim yurda dönmesine katkı sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.

“DÜNYANIN EN MUTLU BABASIYIM”

Sami Efe Sönmez'in babası Gürkay Sönmez de kafilenin sağ salim Kuşadası'na gelmesine yardımcı olan yetkililere teşekkür ederek, "Şu an dünyanın en mutlu babasıyım. Herkesin evladı canından bir parça. Allah bugün bana can parçama kavuşmayı nasip etti. Çocuklarımızla Doha'da mahsur kaldıkları süre boyunca yakından ilgilenen herkese minnettarım" diye konuştu.