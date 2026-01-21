Katar'da üçlü zirve. Eurofighter savaş uçağında sona doğru

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Eurofighter, Avrupa’nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor.

Performans değerlendirmelerinde rakiplerini sürekli geride bırakan bir uçak olan Eurofighter Typhoon'un üretimi, düşük radar profili sunması ve güçlü bir gövdeye sahip olması için gelişmiş kompozit malzemelerle yapılıyor.

Çift motorlu olan delta kanat yapısına sahip Eurofighter savaş uçakları hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performansıyla öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hava-hava füzelerinin yanı sıra 200 kilometreden fazla menzile sahip meteor füzeleri ile de hava savunması gerçekleştirebiliyor.