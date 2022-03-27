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Katar'da Ukrayna savaşı toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Katar'da "Rusya-Ukrayna savaşına" ilişkin toplantı düzenledi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.03.2022 - 19:07

Katar'da Ukrayna savaşı toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'da "Rusya-Ukrayna savaşına" ilişkin toplantı düzenledi.

Doha Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Bölgeselden Küresele: Ukrayna'daki Savaşın Orta Doğu Üzerine Etkileri" başlıklı yuvarlak masa toplantısında, diplomasi ve diyaloğun önemi vurgulandı.

Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası politikaya etkisi, krizin Orta Doğu'ya jeopolitik yansımaları ve 'nin arabuluculuk çabaları gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıda, savaşın Orta Doğu'ya yansımalarında bölge devletlerinin karşılaştığı tehdit ve sınamalarda iş birliği yapılmasının, krizin çözümünde diplomasi ve diyaloğun öne çıkarılmasının gerekliliği vurgulandı.

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