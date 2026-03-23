Katar'daki helikopter kazası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında, Katar kara sularında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin önceki gün akşam saatlerinde Katar'da denize düşmesi sonucu, helikopterde bulunan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

Dört Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu da aynı kazada hayatını kaybetti.

Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin'in naaşı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) defnedilecek.