Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden art arda taziye mesajları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şunlar kaydedildi:

“Kahraman silah arkadaşlarımız ile ASELSAN'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da taziye mesajında “Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, Katar Silahlı Kuvvetleri personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ASELSAN personellerimizin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Katar Silahlı Kuvvetleri ile kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN teknisyenlerimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaşımında, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin, kaza kırıma uğraması sonucunda düştüğü haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz eden Işıkhan, aynı kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

“Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin eğitim uçuşunda kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahraman askerimize, ASELSAN personelimiz ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN camiasına, kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaza haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini vurgulayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk milletine ve Katar halkına başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk milletine başsağlığı dilediği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen elim helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bir personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz ve dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a, kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da taziye mesajında şunları kaydetti:

"Katar'da yaşanan elim helikopter kazasında 1 asker ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu haberini, derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Uraloğlu, "Kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatlarını kaybeden 4 askeri için de dost ve kardeş ülke Katar'a taziyelerimi iletiyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Katar’da yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli olan iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Meydana gelen kaza kırımda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman askerimize ve ASELSAN'da görevli teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri personeli için de dost ve kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Katar'da yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kederli aileleri olmak üzere kahraman ordumuzun, ASELSAN camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Aynı elim kazada hayatlarını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için de kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum.”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi. Bakan Yumaklı, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Katar'da eğitim faaliyetleri yürüttüğü sırada kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan kahraman askerimiz ile ASELSAN personellerimize, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatını kaybeden dost ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Allah'tan rahmet, Katar halkına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun.”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan helikopterin teknik arıza sonucu kaza-kırıma uğradığını belirten Bakan Bolat, şunları kaydetti:

“Katar Silahlı Kuvvetleri personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ASELSAN mensubu kahraman personelimizin şehit olduğu haberini, derin bir teessürle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN camiamıza ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar halkına taziyelerimi iletiyorum. Milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun.”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah’tan rahmet; ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL: ACIMIZ BÜYÜK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Katar'da helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

“Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”