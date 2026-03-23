Katar'daki helikopter kazası şehitlerine veda

Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin önceki gün akşam saatlerinde Katar'da denize düşmesi sonucu, helikopterde bulunan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Dört Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu da aynı kazada hayatını kaybetti.

Şehit ASELSAN teknisyenleri için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.