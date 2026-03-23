Katar'daki helikopter kazası şehitlerine veda
23.03.2026 14:14
Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.
Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin önceki gün akşam saatlerinde Katar'da denize düşmesi sonucu, helikopterde bulunan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Dört Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu da aynı kazada hayatını kaybetti.
Şehit ASELSAN teknisyenleri için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kazada şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda bakan katıldı.
Şehit ASELSAN teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman 31 yaşındaydı. Kahraman'ın naaşı, Çebeci Askeri Şehitliği'ne defnedilecek.
Şehit İsmail Enes Can ise 26 yaşındaydı. Can'ın naaşı Ankara'nın Güdül ilçesinde toprağa verilecek.