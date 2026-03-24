Katar'daki helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin'e veda

Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin 21 Mart'ta akşam saatlerinde Katar'da denize düşmesi sonucu, helikopterde bulunan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Dört Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu da aynı kazada hayatını kaybetti.