Katar'daki helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin'e veda
24.03.2026 16:42
Şehit Binbaşı Sinan Taştekin'in naaşı Isparta'ya getirildi.
Katar'daki helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin 21 Mart'ta akşam saatlerinde Katar'da denize düşmesi sonucu, helikopterde bulunan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Dört Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu da aynı kazada hayatını kaybetti.
Kazada şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can.
Şehit Binbaşı Taştekin evliydi. Acı haber şehidin memleketi Isparta'ya ulaştığında evi al bayraklarla donatıldı.
Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesi memleketi Isparta'ya getirildi. Şehidin cenazesi, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda dualarla karşılandı.
Şehit Binbaşı Taştekin için 15 Temmuz Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Törenin ardından Sinan Taştekin'in naaşı Isparta Şehitliği'nde toprağa verilecek.
ŞEHİT ASELSAN TEKNİSYENLERİ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit ASELSAN teknisyenleri için ise dün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehit Süleyman Cemre Kahraman 31 yaşındaydı ve bekardı. Kahraman'ın naaşı cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedildi.
Şehit İsmail Enes Can ise henüz 26 yaşındaydı. O da meslektaşı gibi bekardı. Can'ın naaşı ise memleketi Ankara Güdül'de toprağa verildi.