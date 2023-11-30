Katarlı yatırımcı yalanıyla milyonlarca liralık vurgun (720 yıla kadar hapis talebi)

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekiplerinin geçen yıl kasım ayında Eskişehir’in yanı sıra İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir’in merkez ve Edremit ilçeleri ile Manisa’nın Akhisar, Muğla’nın Bodrum ilçelerinde belirlenen 41 adrese düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda 2 silah, bir miktar uyuşturucu, cep telefonları, GSM sim kartları, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, dizüstü bilgisayar, flash bellekler ve çok sayıda evrak ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Nitelikli dolandırıcılık”tan tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



720 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Başsavcılık, 12’si tutuklu 48 şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve üye olma” suçundan 7 şüpheli hakkında 16 yıldan 48 yıla kadar, 3 şüpheli hakkında 24 yıldan 72 yıla kadar, 3 şüpheli hakkında 32 yıldan 96 yıla kadar, 2 şüpheli hakkında 40 yıldan 120 yıla kadar, 2 şüpheli hakkında 48 yıldan 144 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 56 yıldan 168 yıla kadar, 3 şüpheli hakkında 72 yıldan 216 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 88 yıldan 264 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 104 yıldan 312 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 112 yıldan 336 yıla kadar, 8 şüpheli hakkında 240 yıldan 720 yıla kadar, 16 şüpheli hakkında ise 8 yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KATARLI YATIRIMCI YALANI



İddianamede şüphelilerin, devre mülk ve konut ilanlarından ulaştıkları ev sahiplerine, mülklerini Arap, Katarlı gibi vatandaşlık almak isteyen yabancılara piyasa değerinin üzerinde satış vaadinde bulundukları, mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıkları, devre mülk satışı için hiçbir resmi işlem yapılmadığı, şüphelilerin dolandırıcılık olayı gerçekleştirmek üzere aynı gün içerisinde çok fazla sayıda GSM hattı aldıkları, satış işleminin gerçekleşmesi için teminat, tapu masrafı gibi bahanelerle para istedikleri, mağdurların nakit olması durumunda parayı elden aldıkları, olmaması durumunda ise bankalarla anlaşmaları olduğunu söyleyerek bu bankalardan hesap açmalarını istedikleri tespit edildi.



Ayrıca milyonlarca lira dolandıracakları kişileri algılama kabiliyetleri zayıf kişilerden seçtikleri belirtilen iddianamede, satış tarihi yaklaşan ya da geçen mağdurları tekrar dolandırmak için dolar üzerinden satış yapılacağını, bu nedenle tapu ve masrafların fazla çıktığını söyleyerek tekrar para talebinde bulundukları, kurdukları fason şirketler üzerinden sözleşme imzalattıkları, sözleşmeleri mağdurlara satış sözleşmesi gibi gösterdikleri ancak sözleşmenin reklam tanıtım sözleşmesi olduğu, bu sözleşmeler sayesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarını münferit bir hukuksal anlaşmazlık gibi gösterdikleri tespitlerine yer verildi.